Президент и премьер-министр России поздравили президента Туркменистана с 25-летием установления дипотношений

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«За прошедший период российско-туркменские связи вышли на уровень стратегического партнерства. Налажены содержательный политический диалог на различных уровнях, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Конструктивное взаимодействие Москвы и Ашхабада является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и на Каспии», – отмечается в послании.

Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет и далее активно наращиваться весь комплекс взаимовыгодных партнерских связей на благо дружественных народов России и Туркменистана.

Поздравительное послание по случаю 25-летия установления дипотношений между Российской Федерацией и Туркменистаном главе государства направил также председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Наши страны объединяют проверенные временем дружеские и партнерские связи. Поступательно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях», – говорится в послании российского премьер-министра.

Дмитрий Медведев отметил вклад президента Гурбангулы Бердымухамедова в развитие всего комплекса двустороннего взаимодействия и выразил убежденность, что дальнейшее наращивание практической кооперации в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2017