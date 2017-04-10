Президент Туркменистана направил соболезнования королю Швеции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования королю Швеции Карлу Густаву в связи произошедшим в городе Стокгольм террористическим актом, приведшим к человеческим жертвам и увечьям.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренению», – отмечается в послании.

Глава государства выразил от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки в этот трудный момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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