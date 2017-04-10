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10.04.17 09:08

Президент Туркменистана поручил рассмотреть вопрос об участии в Азиаде-2017 спортсменов-беженцев

В V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам могут принять участие спортсмены-беженцы. В ходе рабочей поездки в Балканский велаят (область) президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил соответствующим руководителям рассмотреть этот вопрос.

Глава государства отметил, что Туркменистан будет приветствовать участие в Азиаде-2017 спортсменов, в силу определенных причин и обстоятельств вынужденных покинуть родину, ибо одной из важных целей игр является международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса.

 

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