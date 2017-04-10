Сумма сделок на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю превысила 45 миллионов долларов

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 44 сделки на 45 миллионов 295 тысяч долларов США.

Предприниматели из России закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из Великобритании, ОАЭ и Афганистана – прямогонный бензин, автобензин, дизельное топливо Сейидинского НПЗ. Коммерсанты из ОАЭ приобрели технический йод госконцерна «Туркменхимия». Также покупателям России, ОАЭ, Турции, Белоруссии и Афганистан были проданы портландцемент, нефтяной насос и хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительную технику и продовольственную пшеницу на общую сумму 384 тысячи манатов.

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