Президент Туркменистана встретился с главой компании «Никлаус Дизайн»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял известного американского профессионального игрока в гольф и основателя компании «Никлаус Дизайн» Джека Никлауса.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере развития в Туркменистане такого популярного в мире вида спорта, как гольф.

Глава государства был проинформирован о продвижении проекта по строительству в Ашхабаде гольф-корта, где будут созданы соответствующие мировым стандартам условия для проведения состязаний по этому виду спорта. Бизнесмен заверил главу государства, что все пожелания туркменской стороны будут учтены, и компания «Никлаус Дизайн» приложит максимум усилий для выполнения взятых на себя обязательств.

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