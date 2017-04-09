Президент Туркменистана встретился с известным деятелем культуры Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял известного деятеля культуры и искусства Азербайджанской Республики Полада Бюльбюль-оглы, прибывшего в Туркменистан для участия в международном спортивном конгрессе.

В ходе встречи глава государства и его гость отметили, что Туркменистан и Азербайджан связывают общие исторические корни, культурные традиции и духовно-нравственные ценности.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые странами по укреплению отношений добрососедства и сотрудничества, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

Как сказал Полад Бюльбюль-оглы, успехи, достигнутые Туркменистаном, в частности, в спортивной сфере, создании современной инфраструктуры спорта, являются результатом огромного внимания главы государства к развитию массовой физкультуры и олимпийского движения.

В этой связи стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящими V Азиатскими играми в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

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