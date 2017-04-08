В туристической зоне «Аваза» состоялся праздничный концерт

Торжества, проходившие в национальной туристической зоне «Аваза» в честь Всемирного дня здоровья, завершились праздничным концертом туркменских и зарубежных артистов. Зрителем концерта, состоявшегося под открытым небом в амфитеатре на берегу Каспия, стал и президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В концентре приняли участие популярные артисты эстрады из Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана, Великобритании. Особенно тепло принимали зрители выступления народной артистки Республики Казахстан Розы Рымбаевой, народного артиста России Льва Лещенко, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюль оглы, финалистки российской «Фабрика звезд-5» Юлианы Карауловой и британского певца Джона Ньюмена.

Мэтр российской эстрады Лев Лещенко привел в неописуемый восторг зрителей, исполнив на туркменском языке популярную в прошлом веке лирическую песню «Дунья аз мана» («Мне мира мало»).

В заключение концерта аплодисменты зрителей сорвал президент Гурбангулы Бердымухамедов, исполнив свою песню «Вперед, вперед, только вперед, край родной, Туркменистан!».

Завершил праздничный вечер красочный фейерверк, расцветивший вечернее небо «Авазы» мириадами огней.

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