Президент Туркменистана принял участие в открытии спортивного комплекса

На туркменском побережье Каспия при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось торжественное открытие крупного спортивного комплекса.

Современный спортивный комплекс, пополнивший сегодня инфраструктуру «Авазы», станет универсальным учебно-тренировочным центром для туркменских атлетов и базой для подготовки спортсменов и сборных команд по различным видам спорта, в том числе входящих в программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Кроме того, здесь можно проводить международные соревнования высокого уровня.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и гости церемонии открытия посмотрели в здании для зимних видов спорта красочное шоу в исполнении воспитанников спортивной школы Госкомитета по спорту.

Среди тех, кто с особым интересом следил за выступлением молодых спортсменов, была трехкратная чемпионка Олимпийских игр, одиннадцатикратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы Ирина Роднина. Легендарная спортсменка регулярно проводит в Туркменистане мастер-классы с юными фигуристами, их тренерами.

Пользуясь случаем, Ирина Роднина выразила признательность президенту Гурбангулы Бердымухамедову за приглашение принять участие в торжествах по случаю Всемирного дня здоровья и отметила вклад главы государства в развитие в стране спорта, особенно его зимних видов.

Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с известной спортсменкой, поблагодарив ее за то, что она откликнулась на приглашение принять участие в мероприятиях в Туркменистане по случаю Всемирного дня здоровья.

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