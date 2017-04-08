Подписан меморандум о развитии межпарламентских связей между Туркменистаном и РФ

В национальной туристической зоне «Аваза» был подписан меморандум о взаимопонимании по дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества между делегациями депутатов Меджлиса Туркменистана и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.

Подписание состоялось в рамках визита в Туркменистан по приглашению председателя Меджлиса Туркменистана делегации Госдумы во главе с главой думской фракции ЛДПР и ее председателем Владимиром Жириновским.





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