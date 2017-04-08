Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области РФ Александра Жилкина, прибывшего в Туркменистан в составе российской делегации для участия в международном спортивном конгрессе.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение, придаваемое Туркменистаном укреплению сотрудничества с Россией и ее регионами, в том числе с Астраханской областью.

«С этим регионом Туркменистан связывают экономические и гуманитарные связи, основанные на исторически сложившихся добрососедских отношениях», - отметил туркменский лидер.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов ознакомил гостя с ходом подготовки к предстоящим в Ашхабаде осенью этого года V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Собеседники отметили необходимость развивать сотрудничество в сфере спорта, здорового и активного образа жизни. Было отмечено, что в данной области уже имеется наработанный опыт взаимодействия, в том числе в водных видах спорта и в спортивном туризме.

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