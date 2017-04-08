Владимир Жириновский удостоен звания «Почетный старейшина народа» Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Либерально-демократической партии России, лидера фракции ЛДПР в Государственной Думе России Владимира Жириновского, прибывшего в Туркменистан для участия в международном спортивном конгрессе.

В ходе встречи глава государства с удовлетворением отметил плодотворный характер туркмено-российских отношений.

По словам Владимира Жириновского, его восхищают достижения Туркменистана на пути коренных преобразований, ключевая цель которых – развитие государства, общества, создание условий для благополучной жизни жителей страны.

Подчеркнув, что Туркменистан, проводящий нейтральную политику, является опорой мира и стабильности в регионе, председатель ЛДПР отметил туркменский вклад в социально-экономическое возрождение Афганистана

Президент Туркменистана и его гость высказались за дальнейшее расширение межгосударственного диалога, в том числе за стимулирование контактов по линии общественных организаций.

После переговоров состоялась церемония присвоения лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому звания «Почетный старейшина народа Туркменистана», которая прошла при участии членов российской делегации, прибывшей в Туркменистан. Президент Туркменистана вручил председателю ЛДПР соответствующий нагрудный знак.

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