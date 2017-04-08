В туристической зоне «Аваза» состоялся международный спортивный конгресс

В национальной туристической зоне «Аваза» при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялся конгресс «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса».

Форум, собравший делегатов стран - участниц V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, руководителей Олимпийского совета Азии и почетных гостей, был приурочен ко Всемирному дню здоровья.

На конгрессе с речью выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Обращаясь к участникам, глава государства подчеркнул, что нынешний конгресс знаменует собой важный шаг в совместной деятельности по подготовке и проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в столице Туркменистана Ашхабаде в период с 17 по 27 сентября 2017 года.

По словам главы государства, V Азиатские игры пройдут под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба», и их отличительной особенностью является тот факт, что наряду с 45 странами Азии в соревнованиях впервые примут участие спортсмены из 17 государств Океании.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что проведение Игр в таком формате откроет новую страницу в истории мирового спортивного движения, будет способствовать расширению и укреплению международного спортивного движения.

По словам главы государства, в V Азиатских играх примут участие около 6 тысяч спортсменов, которые будут состязаться в 21 спортивной дисциплине. Ожидается прибытие на Игры порядка 30 тысяч зарубежных гостей и сотен представителей СМИ.

«Все участники предстоящих соревнований почувствуют гостеприимство и радушие туркменского народа, в традициях которого всегда особое место занимало уважение к гостям», - заверил глава государства.

По его словам, Туркменистан уверенно вступает в разряд держав, способных организовать и достойно провести крупнейшие спортивные мероприятия.

«Мы гордимся доверием Олимпийского совета Азии, делегировавшего нашей стране право проведения предстоящих Игр, и приложим все усилия для того, чтобы V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года прошли на самом высоком уровне», - сказал туркменский лидер.

В ходе конгресса руководитель Международной ассоциации Мейбукан годзю-рю каратэ-до Яги Мейтатсу сообщил о решении возглавляемой им организации присудить президенту Туркменистана 10-й дан каратэ-до за вклад в развитие спортивного движения и сотрудничества в этой области.

Далее руководитель Азиатской шахматной федерации шейх Султан Халифа Султан Шахбут Аль-Нахаян объявил присутствующим о награждении туркменского лидера отличительной премией, учрежденной федерацией, - в номинации «Человек года».

По словам шейха, глава Туркменистана удостоен премии и почетного титула за вклад в развитие национальной шахматной школы, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Поблагодарив за оказанную честь, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что воспринимает эти награды как знак признания заслуг Туркменистана в развитии международного спортивного движения.

Поблагодарив всех участников заседания за внимание, президент Туркменистана покинул конференц-зал.

В работе конгресса принял участие председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая на форуме, Жириновский выразил удовлетворение увиденным в Туркменистане, тем, что в стране созданы все условия для населения, и особенно молодежи, заниматься любимыми видами спорта. По мнению известного российского политика, необходимо повышать уровень сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Подводя итоги, участники заседания высоко оценили ответственный подход, который Туркменистан демонстрирует в вопросах организации V Азиатских игр, и выразили глубокую признательность президенту Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку в организации и проведении на высоком уровне международного спортивного конгресса.

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