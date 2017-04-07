Фотовыставка, посвященная Азиаде-2017, открылась в Женеве

В выставочном павильоне отделения ООН в Женеве при участии глав дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Женеве, состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре нынешнего года.

Выступивший с речью в качестве организатора выставки постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов отметил, что спорт является одним из самых эффективных механизмов укрепления мира и поддержания развития международного диалога. Кроме того, отмечалось, что в итоговом документе саммита ООН по формированию повестки дня на период после 2015 года спорт назван важным фактором устойчивого развития, и предстоящие V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, несомненно, внесут свой вклад в реализацию данной задачи.

После официального открытия фотовыставки посетителям были продемонстрированы презентационные видеоролики о V Азиатских играх.

Экспонаты фотовыставки наглядно демонстрируют проделанную страной-организатором работу по созданию современной спортивной инфраструктуры для предстоящего крупного спортивного форума в Ашхабаде. Экспонирующиеся фотографии отразили мгновения тестовых спортивных мероприятий, конной эстафеты огня Азиады-2017 и другие знаменательные спортивные события и официальные мероприятия.

Всем посетителям на протяжении всего периода работы фотовыставки будут доступны различные справочные материалы и путеводители о предстоящих играх и стране-организаторе.

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