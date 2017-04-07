Представители деловых кругов Туркменистана и Республики Корея обсудил вопросы сотрудничества

В Ашхабаде состоялся бизнес-форум представителей деловых кругов Туркменистана и Республики Корея. Для участия в форуме в туркменскую столицу прибыли около 40 руководителей и специалистов финансовой биржи, ведущих корейских компаний и корпораций, а также крупных научно-образовательных центров.

С туркменской стороны в форуме приняли участие представители торгового и финансово-экономического комплекса страны, ряда высших учебных заведений, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе встречи было отмечено наличие большого потенциала для развития сотрудничества в сфере экономики, для наращивания товарооборота и инвестиций, что отражает интерес к туркменскому рынку деловых кругов Республики Корея.

В рамках двусторонних встреч между представителями министерств, ведомств, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с членами делегации Республики Корея были детально обсуждены комплексные программы, ориентированные на модернизацию туркменской экономики, создание индустриальной инфраструктуры, внедрение передовых технологий и привлечение лучшего мирового опыта.

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