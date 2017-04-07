В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-корейской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

В повестку дня встречи вынесены вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, а также дальнейшего развития сотрудничества на перспективных для двух стран направлениях.

Стороны обсудили вопросы реализации проектов по созданию высокотехнологичных производств, основанных на переработке местного сырья, в частности, в сфере газо- и нефтехимии, химической отрасли, электроэнергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Также была выражена заинтересованность во взаимодействии в области экологии, строительства, транспорта и связи, образования, спорта.

Корейская сторона подтвердила готовность развивать партнерство в области реализации совместных проектов национального и регионального значения.

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