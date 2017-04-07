В столице Туркменистана обсудили подготовку к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам

В Ашхабаде состоялась конференция руководителей делегаций национальных олимпийских комитетов стран – участниц V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, подготовка к которым вступила в финальную стадию.

В ходе форума руководители НОК стран Азии и Океании ознакомились с проводимой в Туркменистане работой по организации V Азиатских игр, в том числе подготовкой волонтеров.

Главы делегаций НОК обсудили также вопросы аккредитации, предоставления транспортных и медицинских услуг, деятельности антидопинговой службы, обеспечения логистики, безопасности, размещения и т.д.

Было рассмотрено расписание соревнований и график использования тренировочных баз. Представители НОК ознакомились с объектами Олимпийского городка и высоко оценили его планировку, функциональные возможности объектов, а также архитектурный облик строений, их дизайн, стиль и оформление интерьеров.

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