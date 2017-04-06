Туркменистан увеличивает экспорт электроэнергии

Туркменистан в первом квартале этого года увеличил экспорт электроэнергии. Показатели отрасли были представлены на заседании Кабинета министров Туркменистана, посвященном итогам социально-экономического развития страны за январь-март 2017 года.

Как сообщил вице-премьер Дадебай Амангельдыев, курирующий электроэнергетику, за отчетный период было произведено 6 миллиардов 237 миллионов 295 тысяч кВт/часов электроэнергии, что составляет 106,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Из них на экспорт поставлено 972 миллиона 143 тысячи кВт/часов. Темп роста этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,1 процента.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Афганистан, Иран и Турцию. На основе достигнутых договорённостей в 2017 году Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Афганистан со 100 мегаватт до 150, а в 2018 году – до 300 мегаватт.

© TURKMENISTAN.RU, 2017