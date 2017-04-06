В правительстве Туркменистана назначены новые вице-премьеры по нефтегазовому комплексу и сельскому хозяйству. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Так, указом главы государства Ягшыгелди Какаев освобожден от обязанностей заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по нефтегазовому комплексу в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана назначил вице-премьером, курирующим ТЭК, Максата Бабаева, до этого занимавшего должность государственного министра, председателя государственного концерна «Туркменгаз».

Также глава государства освободил Реджепа Базарова от должности заместителя председателя Кабинета министров по сельскому хозяйству в связи с переходом на другую работу.

Заместителем председателя Кабинета министров, курирующим АПК, назначен Эсенмырат Оразгелдиев, до этого работавший в должности хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области).

Администрацию Ахалского велаята возглавил Тангрыгулы Атахаллыев, ранее работавший в должности заместителя хякима.

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