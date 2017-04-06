В Туркменистане учрежден День работников химической промышленности

В Туркменистане учрежден новый профессиональный праздник – День работников химической промышленности. Соответствующий указ на расширенном заседании Кабинета министров подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Датой для праздника выбран день ввода в строй Гарлыкского горно-обогатительного комбината – 31 марта. В открытии промышленного гиганта по выпуску калийных удобрений приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава государства, подписывая указ, отметил, что принял решение поддержать инициативу объявить 31 марта Днем работников химической промышленности, так как ввод в эксплуатацию этого индустриального комплекса является важным шагом в развитии химической промышленности Туркменистана и становлении новой для страны горнодобывающей отрасли.

© TURKMENISTAN.RU, 2017