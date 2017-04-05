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05.04.17 08:34

В Ашхабаде проходят гастроли московского цирка

Московский цирк с программой "Планета обезьян" дает представления на арене Государственного цирка Туркменистана. Большинство участников программы – артисты Московского цирка Юрия Никулина, среди них лауреаты международных цирковых конкурсов и фестивалей.

В программе – дрессированные макаки, акробаты на турниках, эквилибристы, гимнасты на першах, веселые клоуны и многое другое.

Коронный номер программы – «Планета обезьян» под руководством заслуженной артистки России, многократного лауреата международных конкурсов Наталии Якубовой. Гвоздь программы – силач Фахриддин Ахназаров по прозвищу "Железный человек", вписавший в Книгу рекордов Гиннесса 29 достижений.

Цирковые артисты представления «Планета обезьян» своими выступлениями доказывают ашхабадским зрителям, что они – настоящие волшебники!

 

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