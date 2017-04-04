Туркменистан провел встречу в рамках Стамбульского процесса по Афганистану

МИД Туркменистана при поддержке Центра ОБСЕ в Ашхабаде организовал 5-ю встречу технических групп по мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры» (RI CBM) в рамках Стамбульского процесса по Афганистану.

Повестка дня встречи включала в себя обсуждение осуществляемых региональных энергетических и транспортных проектов. Участники встречи обменялись мнениями по таким вопросам, как роль транзитных коридоров в региональной интеграции и региональное энергетическое сотрудничество как фактор устойчивого экономического развития и стабильности.

Стамбульский процесс был создан в качестве платформы для регионального диалога и сотрудничества между Афганистаном и соседними странами с целью содействия безопасности, политической и экономической стабильности. На сегодняшний день Туркменистан совместно с Азербайджаном является сопредседателем региональных технических групп (RI CBM) в рамках Стамбульского процесса.

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