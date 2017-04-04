Президент Туркменистана направил соболезнования руководству России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с взрывом в метро города Санкт-Петербурга, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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