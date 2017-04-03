В Туркменистане отметили праздник «Капля воды – крупица золота»

В Туркменистане отмечен национальный праздника «Капля воды – крупица золота». Местом главных торжеств стал парк на берегу Каракум-реки в северной части Ашхабада. Здесь под открытым небом была развернута выставка сельскохозяйственной продукции, в которой приняли участие подразделения Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана, а также другие ведомства.

Праздник «Капля воды – крупица золота» объединяет людей различных профессий – мелиораторов и гидротехников, механизаторов, технологов и строителей, лучших из которых, по сложившейся традиции, чествуют в этот день. Главным событием праздника стал большой концерт мастеров искусств. Артисты исполнили песенно-музыкальные композиции, национальные обрядовые песни и пляски, посвященные земледельческим традициям туркменского народа.

Во всех регионах Туркменистана по случаю праздника «Капля воды – крупица золота» на берегах рек, каналов и водоемов прошли красочные театрализованные представления и концерты, спортивные состязания и массовые гулянья.

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