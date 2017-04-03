На торгах туркменской биржи за неделю заключено 54 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 54 сделки на 50 миллионов 866 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, а также масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России приобрели мелкозернистый хлористый калий производства госконцерна «Туркменхимия».

Помимо этого, коммерсанты из России, Великобритании, Швейцарии Нидерландов, Сингапура, ОАЭ, Турция и Афганистана купили масло хлопковое рафинированное, продовольственную пшеницу, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно, регенерированное волокно и линт хлопковый.

За манатные средства бизнесмены Великобритании, Нидерландов и Пакистана приобрели суровую ткань-фланель на общую сумму более 1 миллиона 156 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили строительную технику, продовольственную пшеницу, хлопок-волокно и улюк волокнистый на общую сумму свыше 1 миллиона 884 тысяч манатов.

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