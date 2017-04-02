Госконцерн «Туркменгаз» наращивает мощности по сжижению газа

Государственный концерн «Туркменгаз» планирует построить две технологические установки для получения сжиженного газа на дожимной компрессорной станции (ДКС) “Йыланлы» в Дашогузском велаяте (области).

В этой связи туркменский газовый концерн проводит соответствующий международный тендер. Как отметили в компании, с помощью новых установок планируется ежегодно перерабатывать 2 миллиарда кубометров природного газа и производить 70 тысяч тонн сжиженного газа, а также 24 тысячи тонн газового конденсата.

В Туркменистане сжиженный газ производится на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также на технологических установках группы месторождений Наип и на месторождении Багаджа. Главными потребителями этой продукции являются Армения, Грузия, Иран, Афганистан, Таджикистан и Пакистан. Также часть товарного газа поступает на внутренний рынок.

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