Туркменские артисты приняли участие в московском праздновании Новруза

В Москве прошли ставшие уже традиционными торжества по случаю весеннего праздника Новруз. В них приняли участие делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и субъектов Российской Федерации, а также представители национальных общественных организаций российской столицы. Второй год подряд праздник проходил в самом большом павильоне выставочного комплекса ВДНХ.

Гостей торжеств по случаю Новруза ждало увлекательное знакомство с историей и культурой народов, которые составляют неотъемлемую часть московского гражданского сообщества. По традиции на празднике была развернута выставка-ярмарка национальных ремесел и сувенирной продукции. Все желающие смогли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, продегустировать самобытные блюда восточной кухни и насладиться яркими показами национальных костюмов.

Главным событием праздника стал масштабный концерт, в котором прияли участие как московские звезды эстрады, так и музыкальные коллективы и солисты, представляющие культуру Афганистана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Татарстана, Башкортостана, Туркменистана, Таджикистана. Дружными аплодисментами отметили зрители выступления представителей песенного искусства Туркменистана – народных артистов Атагельды Гарьягдыева и Нуры Худайгулыева, исполнивших самобытные вокальные номера.

В течение дня активными участниками праздника стали около тридцати тысяч москвичей и гостей столицы.

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