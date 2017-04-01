В МИД Туркменистана обсудили концепцию председательства Туркменистана на Конференции Энергетической хартии

Департамент международной информации МИД Туркменистана провел брифинг о концепции председательства Туркменистана на Конференции Энергетической хартии в 2017 году. На брифинг были приглашены представители зарубежных СМИ и национальных СМИ, а также студенты факультета международной журналистики Института международных отношений.

В ходе встречи журналисты были ознакомлены с планом мероприятий на 2017 год, которые будут проведены в стране и за рубежом в рамках туркменского председательства на Конференции.

Выступившие на брифинге представители Государственного концерна «Туркменнефть» и Министерства энергетики рассказали о том, как развивается международное сотрудничество Туркменистана в энергетической сфере и актуальных международных инициативах страны.

Было подчеркнуто, что председательство Туркменистана на Конференции Энергетической хартии нацелено на активизацию сотрудничества по обеспечению энергобезопасности как неотъемлемого фактора устойчивого развития.

В ходе брифинга был представлен специализированный сайт по вопросам председательства Туркменистана на Конференции Энергетической хартии: www.energyashgabat2017.gov.tm.

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