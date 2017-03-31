Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко открыли в Гарлыке горно-обогатительный комбинат

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений, построенного в поселке Гарлык в Лебапском велаяте (области) на востоке Туркменистана. Главы государств перерезали символическую ленту у центральных ворот комбината, а затем запустили конвейер горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.

Главным подрядчиком строительства выступило белорусское ОАО «Белгорхимпром». Новый промышленный комплекс включает в себя более 100 объектов, оснащенных современным оборудованием и технологиями от известных мировых производителей профильной техники из Германии, Швейцарии, Великобритании, Дании, США, России и Белоруссии.

В наземно-производственный комплекс ежегодно из шахт будет поступать более 7 миллионов тонн руды, необходимой для обеспечения запланированного объема выпуска продукции – 1,4 миллиона тонн. В перспективе мощности калийного комбината предусматривается довести до 4 миллионов тонн востребованных на мировом рынке калийных удобрений в год. Запасы калийных солей на Гарлыкском месторождении, превышают 2 миллиарда тонн.

Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко совершили ознакомительную поездку по территории нового предприятия. Путь следования глав государств пролегал мимо шахтных колодцев, рудного склада, фабрики по обогащению и кристаллизации калийной продукции и склада готовой к отправке продукции. Также главы двух стран ознакомились с бытовой инфраструктурой комбината.

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