|30.03.17 15:22
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Президенты Туркменистана и Белоруссии открыли новое здание белорусского посольства в Ашхабаде
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, находящийся в Ашхабаде с официальным визитом, приняли участие в открытии нового здания посольства Республики Беларусь.
Под аплодисменты участников церемонии главы государств перерезали ленту и ознакомились с новым офисом посольства, где созданы все условия для работы дипломатов.
Здание построено в южной части туркменской столицы, на территории посольского городка, куда уже переехали дипломатические представительства ряда стран. Здания дипмиссий спроектированы с учетом архитектурных особенностей Ашхабада.
Главы государств приняли участие в церемонии посадки деревьев на площадке перед административным зданием посольства. В мае минувшего года в Минске при участии глав двух государств было торжественно открыто новое здание посольства Туркменистана в Республике Беларусь.
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