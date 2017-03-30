В Ашхабаде состоялись туркмено-белорусские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций. В ходе встречи стороны уделили особое внимание развитию партнерства на международной арене, в торгово-экономической сфере, в науке, образовании, туризме и спорте.

По завершении переговоров подписан пакет двусторонних документов. Лидеры двух стран поставили свои подписи под совместным заявлением. В присутствии глав государств были подписаны: соглашение о сотрудничестве в борьбе против преступности, план мероприятий по реализации программы сотрудничества в области культуры и искусства на 2017-2020 годы, протокол об утверждении перечня товаров к соглашению об освобождении от налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые Туркмено-белорусским торговым домом на территорию Республики Беларусь и Белорусско-туркменским торговым домом на территорию Туркменистана, а также программа сотрудничества в области туризма на 2017-2018 годы и двусторонние документы о сотрудничестве между вузами Туркменистана и Белоруссии.

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