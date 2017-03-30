Президент Туркменистана проведет в Ашхабаде переговоры с президентом Белоруссии

В Ашхабад прибыла правительственная делегация Республики Беларусь во главе с президентом Александром Лукашенко для участия в туркмено-белорусских переговорах на высшем уровне.

Ашхабадская встреча в верхах, по итогам которой будет принят пакет двусторонних документов, призвана придать новый импульс развитию туркмено-белорусского партнерства.

Ожидается, что в ходе визита президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко примут участие в церемониях открытия в Ашхабаде здания посольства Республики Беларусь в Туркменистане, а также в Лебапском велаяте – Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

Со времени установления дипломатических отношений – 21 января 1993 года – между Туркменистаном и Республикой Беларусь подписано 119 межгосударственных, межправительственных и межотраслевых документов, регламентирующих сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Свидетельством прагматичного подхода к выстраиванию партнерства стали многолетняя практика закупки Туркменистаном сельскохозяйственной техники белорусского производства, эффективная деятельность торговых домов двух стран в Ашхабаде и Минске и работа Делового совета по сотрудничеству между торгово-промышленными палатами.

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