Накануне открытия Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для СМИ, котором анонсируется открытие Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В сообщении говорится слежующее.

31 марта 2017 года в Туркменистане состоится открытие Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.

Оснащенное самыми передовыми технологиями, это предприятие станет флагманом туркменской химической индустрии и самым крупным промышленно-производственным комплексом на Азиатском континенте. Его сооружение на одном из крупнейших месторождений калийных солей в мире уже сегодня позволяет говорить о том, что Туркменистан выходит на одну из первых позиций в мировом рейтинге производителей и экспортеров калия. В ближайшие годы нашей стране наряду с Канадой, Россией и некоторыми другими государствами предстоит обеспечить растущие потребности мирового рынка калийных удобрений.

Эксперты отмечают высокое качество калийных солей Гарлыкского месторождения. Согласно их оценкам, продукция комбината по целому ряду показателей будет превосходить все имеющиеся зарубежные аналоги.

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината сопровождалось возведением крупной социальной инфраструктуры, включающей в себя образовательные и медицинские учреждения, досуговые и культурные центры.

Важнейшей характеристикой Гарлыкского комбината является его транспортно-логистическая составляющая. Построенные железнодорожные пути и автомобильная дорога, примыкающие непосредственно к объекту, позволят осуществлять прямые поставки продукции потребителям как на территории Туркменистана, так и за рубеж.

Показательным является тот факт, что строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината было полностью профинансировано из государственных средств Туркменистана. Ввод в строй этого крупнейшего производственного комплекса позволяет говорить об эффективной реализации принятой несколько лет назад государственной стратегии по выводу Туркменистана в разряд индустриально развитых стран с передовой инновационной и технологической базой.

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