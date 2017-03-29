Президент Туркменистана принял посла Италии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Туркменистане Марко Манчини, завершающего дипломатическую миссию в Ашхабаде.

В ходе встречи дипломат подчеркнул, что несмотря на завершение дипломатической миссии, он и в дальнейшем намерен прилагать усилия для расширения знаний о Туркменистане как в Италии, так и в других государствах Европы.

В ходе встречи глава государства и итальянский посол обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Туркменистана и Италии на двусторонней и многосторонней основах.

Ключевыми векторами наращивания межгосударственного сотрудничества были обозначены топливно-энергетический сектор, торгово-экономическая сфера, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство и другие области.

Стороны отметили важность расширения межгосударственных связей в гуманитарной сфере, в частности, в науке, культуре, образовании и здравоохранении, а также в области туризма.

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