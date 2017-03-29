Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Армении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном, прибывшим в Ашхабад с визитом во главе делегации.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили широкий круг вопросов, уделив особое внимание реализации достигнутых ранее договоренностей.

Стороны отметили, что основой для развития межгосударственных связей служит созданная за годы независимости договорно-правовая база, деятельность Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также проводимые на регулярной основе межмидовские политические консультации и переговоры представителей различных министерств и ведомств двух стран.

В числе перспективных сфер туркмено-армянского взаимодействия были обозначены машиностроение, электроника, сельское хозяйство, текстильная индустрия и пищевая промышленность. В этой связи была отмечена готовность сторон к предметному обсуждению проектов и различных форм сотрудничества на этих направлениях.

В ходе переговоров стороны также подчеркнули особую роль культурно-гуманитарных контактов в отношениях между Туркменистаном и Арменией и обсудили круг вопросов в этой области.

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