В Берлине туркменская диаспора прияла участие в праздновании Новруза

В здании Этнологического музея Берлина состоялось торжественная акция встречи Международного праздника Новруз. Мероприятие было организовано аккредитованными в столице Германии дипломатическими представительствами Туркменистана, Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

С приветственной речью к собравшимся обратилась директор Этнологического музея Виола Кониг, которая подчеркнула, что празднование праздника весны в германской столице совместно с посольствами стран, отмечающих Новруз, проводится каждый год, и германская сторона намерена поддерживать эту традицию и дальше.

Почетными гостями праздника стали представители Министерства иностранных дел и других ведомств ФРГ, аккредитованные в Берлине дипломаты, деятели науки и культуры, представители общественных организаций, средств массовой информации, а также проживающие в Германии представители национальных диаспор. Общая численность посетителей составила более двух тысяч человек.

В рамках праздника страны-организаторы подготовили национальные экспозиции. На стендах туркменского уголка были представлены ковровые изделия, национальные костюмы, предметы рукоделия, книги, журналы и буклеты о Туркменистане, рассказывающие о богатой культуре, истории, природе, спортивном и туристическом потенциале страны.

Отдельная часть туркменской экспозиции была посвящена V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Гости праздника получили возможность ознакомиться с деятельностью страны-организатора по подготовке и проведению масштабного международного спортивного форума в Ашхабаде. Ярких впечатлений гостям праздника добавила и дегустация блюд туркменской национальной кухни.

На празднике выступили с концертными номерами артисты из разных стран. В исполнении туркменских музыкантов прозвучали народные мелодии и классические произведения композитора Нуры Халмаммедова. Во время выступления фольклорных групп на экране демонстрировались фотоматериалы, иллюстрирующие празднование Новруза в разных странах.

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