В Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-словенского сотрудничества В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркмено-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств Туркменистана и Республики Словения. Словенская сторона подчеркнула интерес к туркменским инфраструктурным проектам в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах и подтвердила стремление словенских компаний расширить присутствие на туркменском рынке. Участники заседания высказались за диверсификацию сотрудничества в торгово-экономической сфере. В ходе встречи также были обсуждены вопросы активизации гуманитарных контактов, в том числе по линиям науки, образования, культуры, спорта и туризма. © TURKMENISTAN.RU, 2017