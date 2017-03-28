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28.03.17 09:14

В Ашхабаде обсуждены вопросы туркмено-словенского сотрудничества

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркмено-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств Туркменистана и Республики Словения.

Словенская сторона подчеркнула интерес к туркменским инфраструктурным проектам в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах и подтвердила стремление словенских компаний расширить присутствие на туркменском рынке.

Участники заседания высказались за диверсификацию сотрудничества в торгово-экономической сфере. В ходе встречи также были обсуждены вопросы активизации гуманитарных контактов, в том числе по линиям науки, образования, культуры, спорта и туризма.

 

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