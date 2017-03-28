Президент Туркменистана принял главу МИД Словении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Республики Словения, министра иностранных дел Карла Эрьявеца, прибывшего в Ашхабад во главе делегации для участия в заседании Межправительственной туркмено-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов туркмено-словенского сотрудничества, а также обсужден ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Было подчеркнуто значение межправительственных соглашений и других нормативно-правовых документов, подписанных во время официального визита президента Туркменистана в Республику Словения в мае 2015 года.

Особое внимание было уделено повестке дня очередного заседания межправительственной комиссии, в ходе которого будут рассмотрены возможности наращивания сотрудничества, конкретизированы приоритетные направления партнёрства, в частности, в экономическом секторе.

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