На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана заключено 28 сделок на 27 миллионов 960 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а бизнесмены из США –технический углерод (ГК «Туркменхимия»). Коммерсанты из России, ОАЭ, Швейцарии, Сингапура, Турции, Польши и Афганистана приобрели гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из России приобрели пряжу хлопчатобумажную на 1 миллион 680 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной битум (ТКНПЗ) и продовольственную пшеницу на общую сумму более 405 тысяч манатов.

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