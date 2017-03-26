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26.03.17 09:13

В Туркменистане стартовал сев хлопка

В Туркменистане приступили к севу одной из главных сельскохозяйственных культур страны – хлопчатника. В нынешнем году под хлопок отведено 545 тысяч гектаров, с которых намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота».

К началу сева заготовлено свыше 65 тысяч тонн отборных семян хлопчатника средневолокнистых и тонковолокнистых сортов. В нынешней посевной кампании будет задействовано более 7 тысяч 600 тракторов различных марок, свыше 3 тысяч 200 сеялок, более 7 тысяч хлопковых культиваторов и других сельскохозяйственных механизмов, необходимых для обеспечения бесперебойного проведения сева.

Хлопководы Туркменистана обеспечивают сырьем текстильную промышленность, которая наряду с нефтегазовой и химической промышленностью является одной из основных отраслей туркменской экономики.

 

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