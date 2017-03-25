Туркменская экспозиция на празднике весны в Женеве

Более тысячи гостей пришли на торжества по случаю международного праздника Новруз в штаб-квартире ООН в Женеве (ЮНОГ), что стало ярким свидетельством повышенного интереса европейской общественности к древним и самобытным традициям Новруза. Организаторами праздника выступили постоянные представительства Азербайджана, Албании, Афганистана, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Выступивший на открытии торжества заместитель Генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения ООН в Женеве Майкл Моллер подчеркнул важность праздника Новруз как мирового нематериального наследия и значимость решения ООН об утверждении его международного статуса.

Программа торжества включала в себя выставку изделий декоративно-прикладного искусства стран-организаторов, дегустацию блюд аутентичных национальных рецептов, выступления фольклорных музыкальных коллективов.

Отдельная часть туркменской экспозиции была посвящена V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Гости праздника получили возможность познакомиться с деятельностью страны-организатора по подготовке и проведению масштабного международного спортивного форума в Ашхабаде. Кроме того, посетителям были представлены и вручены справочные материалы и сувениры с символикой предстоящих игр.

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