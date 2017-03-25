Назначен посол Туркменистана в Нидерландах Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Нидерланды. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) Ата Сердаров назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Нидерланды. © TURKMENISTAN.RU, 2017