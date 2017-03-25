В Ашхабаде прошли туркмено-киргизские политические консультации

В Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе консультаций была дана оценка нынешнему состоянию и перспективным направлениям дальнейшего развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны отметили эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, выразив мнение, что регулярно проводимые политические консультации являются важным механизмом, способствующим продвижению туркмено-киргизского партнерства. При этом фундаментом взаимодействий остается политический диалог, развиваемый обеими странами на высоком уровне, а также между министерствами и ведомствами обоих государств.

В рамках встречи стороны уделили внимание вопросам региональной безопасности, сотрудничества в водной, энергетической, транспортно-логистической и авиационной областях. Отметив, что в нынешнем году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений, стороны выдвинули ряд предложений по проведению культурных мероприятий в честь данного события.

Киргизская сторона также выразила благодарность за активный вклад Туркменистана во Всемирные игры кочевников, которые состоялись в Киргизии в 2016 году, и сообщила о направлении крупной спортивной делегации на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде 17-27 сентября 2017 года.

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