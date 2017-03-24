Центр ОБСЕ в Ашхабаде оказывает содействие в подготовке туркменских дипломатов

В Ашхабаде прошел обучающий курс по дипломатии для студентов и преподавателей Института международных отношений и Международного университета гуманитарных наук и развития, организованный при поддержке Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

На специальных лекциях слушатели ознакомились с такими вопросами, как двусторонняя и многосторонняя дипломатия в современных международных отношениях, роль международных организаций, таких, как ОБСЕ, публичная дипломатия, специфика консульской службы, интеграционные и дезинтеграционные процессы в мировой политике.

«Центр ОБСЕ в Ашхабаде всегда готов поддерживать налаживание академических связей между университетскими кругами разных государств – участников ОБСЕ, особенно в свете того, что роль дипломатии в сегодняшнем взаимозависимом мире будет только расти», – сказала глава центра Наталья Дрозд.

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