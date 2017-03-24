Туркменский павильон привлек множество гостей праздника Новруз в столице Индии В столице Индии прошли торжества, посвященные Международному празднику Новруз. Дипломатические представительства Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Ирана и Турции при организационной поддержке МИД Индии организовали красочную выставку-ярмарку с национальными павильонами. Туркменский павильон акцентировал внимание посетителей на самобытных народных культурных традициях, а также отражал тему предстоящих Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Гостей ждало и щедрое угощение на туркменском дастархане – каждый мог попробовать и оценить по достоинству блюда аутентичной национальной кухни. Силами национальных диаспор стран, традиционно отмечающих Новруз, был организован праздничный концерт. © TURKMENISTAN.RU, 2017