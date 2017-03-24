Делегация Дании была принята в туркменском парламенте

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Дании, прибывшей в Ашхабад во главе с депутатом парламента Королевства Дания, председателем датской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петером Йюэлом Йенсеном.

В ходе беседы гости были ознакомлены с приоритетами внутренней и внешней политики нейтрального Туркменистана. Одной из тем встречи стала деятельность Меджлиса в законодательном обеспечении преобразовательных программ, нацеленных на социально-экономический прогресс государства и повышение благосостояния народа. Была также отмечена эффективность взаимодействия Туркменистана с международными организациями, в том числе с ОБСЕ.

Глава датский делегации рассказал о структуре и деятельности датского парламента, отметив наличие потенциала для развития партнерства между парламентариями двух стран.

В рамках визита гости были также приняты в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где были обсуждены возможности активизации туркмено-датского взаимодействия.

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