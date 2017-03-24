Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Палестины

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Туркменистане Хоссеина Али Мостафы Ганнама.

Дипломат передал главе государства приветствие от президента Махмуда Аббаса, а также приглашение посетить Палестину с визитом. В ходе беседы глава государства и вновь назначенный посол подтвердили нацеленность своих стран на укрепление и развитие эффективного туркмено-палестинского взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В этой связи стороны отметили важность в истории отношений двух стран первого официального визита президента Палестины в Туркменистан и открытие в ноябре прошлого года в Ашхабаде палестинского посольства. По мнению сторон, способствовать развитию двустороннего сотрудничества призвано обоюдное намерение создать совместную межправительственную комиссию.

Пользуясь случаем, Хоссеин Али Мостафа Ганнам адресовал туркменскому народу поздравления по случаю Международного дня Новруз.

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