Туркменские краски на весеннем празднике в Киеве

В Колонном зале киевской городской администрации прошли торжества, посвященные международному празднику Новруз. Совместные усилия посольств Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Ирак, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики и Республики Узбекистан позволили создать неповторимую атмосферу празднования Новруза как символа добра, дружбы, благополучия и гуманизма.

Масштабное и красочное торжество посетили депутаты Верховной Рады, руководящий состав министерств и ведомств, главы аккредитованных в Киеве дипломатических миссий, профессорско-преподавательский состав местных вузов, представители национальных диаспор и студенчества, представители культурной общественности, журналисты местных и иностранных СМИ.

Гости праздника получили возможность познакомиться с культурными и гастрономическими традициями разных стран. На национальных стендах демонстрировались изделия декоративно-прикладного искусства, красочные иллюстративные материалы.

Традиционно многолюдно было у экспозиции Туркменистана, где были представлены замечательные образцы традиционного народного творчества: аутентичная деревянная посуда, ковры и ковровые изделия, женская и мужская одежда, женские украшения и вышивки. Здесь же гостей щедро угощали туркменским пловом, ароматными пшеничными лепешками.

Основной тематикой туркменского выставочного стенда стала предстоящая Азиада. Красочные баннеры с официальной символикой V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, многочисленные журналы и проспекты в полной мере информировали общественность о том, как Туркменистан готовится проводить широкомасштабное спортивное мероприятие.

Проведение международного праздника Новруз в городе Киеве способствовало духовному взаимообогащению дружественных народов, а также широкой популяризации достижений и культурного наследия Туркменистана в новую историческую эпоху.

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