Посольство Туркменистана провело в Тбилиси конференцию по проведению V Азиатских игр

В Министерстве спорта и по делам молодежи Грузии состоялась конференция, посвященная V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

Конференция была организована посольством Туркменистана в Тбилиси при содействии Министерства спорта и по делам молодежи Грузии. В работе форума приняли участие представители ряда грузинских министерств, ведомств, спортивных федераций, общественных организаций и СМИ.

Участники конференции посмотрели видеоролик о подготовке к проведению соревнований, а также получили подробную информацию о проводимых мероприятиях по продвижению этого важного для Туркменистана и региона спортивного проекта.

Выступившие на конференции отметили, что проведение соревнований высокого уровня в Ашхабаде будет способствовать дальнейшему укрепления международного сотрудничества в сфере спорта, а также пропаганде спорта и здорового образа жизни.

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