Президент Туркменистана в честь праздника Новруз-байрам наградил работников культурно-гуманитарной сферы

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова за вклад в развитие национальной культуры, театрального и музыкального искусства, журналистики, культурно-просветительских учреждений и сферы образования, подготовку творческих работников, воспитание молодежи в духе патриотизма, достижение успехов в общественной деятельности группа деятелей культуры, искусства, творческих работников и работников сферы образования Туркменистана удостоены государственных наград и почетных званий.

Также глава государства принял постановление о награждении группы деятелей культуры, искусства и творческих работников денежными премиями президента Туркменистана.

Среди награжденных – работники Министерства культуры Туркменистана и его подразделений, представители национальных СМИ и творческих коллективов, научные работники, сотрудники музеев, ковровщицы, студенты творческих вузов, учителя школ.

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