Туркменистан празднует Новруз-байрам

Жители Туркменистана отмечают древний земледельческий праздник Новруз-байрам. Главные события праздника в этом году проходят в городе Мары возле здания «Türkmeniň ak öýi» («Белая юрта туркмен»), где на два праздничных дня раскинулось старинное туркменское село.

Гости праздника смогли увидеть, как туркмены в старину с приходом весны возделывали землю, поливали посевы, ткали ковры, вышивали, делали ювелирные украшения, пели, плясали и готовили блюда национальной кухни.

Затем на сцене «Белой юрты туркмен» состоялся гала-концерт мастеров искусств Туркменистана, посвященный Новруз-байраму. С наступлением вечера здесь разожгли костры, все желающие под песни и танцы фольклорных ансамблей прыгали через огонь, как это делали в далекие времена предки туркмен, веря, что это принесет им удачу и благополучие.

Гостями праздника стали прибывшие в Мары руководители Меджлиса (парламента), правительства, главы министерств, ведомств, областных администраций, представители общественных организаций, зарубежных и туркменских СМИ, аккредитованные в Туркменистане главы дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций.

Праздничные концерты и массовые культурные акции прошли во всех административных центрах регионов страны и в Ашхабаде.

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